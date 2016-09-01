Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
19:10
16 вересня

За неправдиве повідомлення про замінування – реальне позбавлення волі

18:59
16 вересня

Податківці продовжують інформаційні рейди ринками Чернівців

18:48
16 вересня

Буковинські підприємства-боржники перешкоджають людям у нарахуванні пенсій. Перелік боржників

17:43
16 вересня

Куліш ходить Павлюком

16:14
16 вересня

На Буковині з початку року зареєстровано чотири випадки захворювань на ботулізм

14:14
16 вересня

Чернівецькі податківці зустрілись із профспілками

13:01
16 вересня

Аферисти не полишають спроб збагатитись за рахунок чернівецького бізнесу

12:46
16 вересня

У світ вийшла книга « Євреї Буковини 120 славних імен»

12:18
16 вересня

Буковинська Бізнес-школа відкриє свої двері для дітей

11:55
16 вересня

Бойовики не протримали свій "режим тиші" ані дня

11:32
16 вересня

Центр культури Буковина запрошує на виставку творчих робіт викладачів художніх шкіл

11:28
16 вересня

Стан ринку праці на Буковині

11:10
16 вересня

Продаж непродовольчих товарів у Чернівецькій області

11:01
16 вересня

У сплаті ЄСВ чернівецькі працедавці перетнули півмільярдний рубіж

11:01
16 вересня

Чернівчани, які здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть працювати без РРО

11:00
16 вересня

Право на податкову знижку мають лише студенти вітчизняних закладів освіти

18:42
15 вересня

У Чернівцях водії продовжують збивати людей на пішохідних переходах. Сьогодні трапилось іще дві ДТП

18:27
15 вересня

У кожному регіоні України з’являться регіональні антитарифні центри

17:44
15 вересня

Садгірчани запрошують гостей на свято

16:42
15 вересня

Психічнохворий чоловік хотів викрасти з садочка малолітню дитину

14:02
15 вересня

Чернівецькі газівники виставляють споживачам борги, яких насправді немає

13:52
15 вересня

У Чернівцях водії маршруток наражають пасажирів на небезпеку

12:08
15 вересня

Чернівецькою прокуратурою оскаржено рішення Чернівецької міської ради щодо виділення земельної ділянки

12:06
15 вересня

Чому лідери бойовиків синхронно заявили про бажання припинити вогонь

11:58
15 вересня

Чоловік, який відібрав посвідчення у інспектора, не працює в органах прокуратури Чернівців

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12
Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.

Ігор Буркут, політолог:

ЗБРОЯ ІСТОРІЇ ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
Вакансии
Загрузка…
работа в запорожье
работа в донецке
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
У Чагрі Глибоцького району сталась жахлива аваріяУ Чернівцях водії маршруток наражають пасажирів на небе ...Чоловік, який відібрав посвідчення у інспектора, не пра ...Світ до кінця ще не усвідомив, хто його врятував цього ...Сутичка у центрі Чернівців: чоловік, що назвався праців ...Рибак - чи не єдиний депутат, який працює у п’ятницюУ Чернівцях водії продовжують збивати людей на пішохідн ...Встановлено нові тарифи на воду для чернівчанПсихічнохворий чоловік хотів викрасти з садочка малоліт ...Чернівецькі газівники виставляють споживачам борги, яки ...Чоловіка, який демонтував покрівлю з Чернівецького драм ...Пенсіонери, інваліди й багатодітні мають пільги по земе ...1-2 жовтня Чернівці святкуватимуть 608-ий День народжен ...На Буковині внаслідок необережного поводження на воді в ...Олег Любківський повертає нам Чернівці, а чиновники зни ...
Що, Де, Коли
16 вересня об 11.00
У Хотинській районній лікарні за ініціативи ГО Координаційний штаб "Буковина - українському війську" відбудеться передача благодійної допомоги від Міжнародної асоціації підтримки України (керівник - Тарас Дурбак). Лікарі отримають дороговартісне медичне обладнання, передане Україні з-за кордону для лікування бійців АТО.
16 вересня о 12.00
Вшанування пам’яті Георгія Гонгадзе та всіх загиблих журналістів на Центральній площі біля памятника Тарасові Шевченку.
Проводить акцію правління Чернівецької обласної організації Національної спілки журналістів.
16 вересня, о 12.00
В Ратуші (каб.202) - брифінг директора департаменту економіки міської ради Ярослава Городенського та керівника ГО «Танцювальна школа «Аміра».
20 вересня об 11.00.
в приміщенні бізнес-центру «Інтерсіті» за адресою. м.Чернівці, вул. Шевченка буд. 28, 1 поверх у конференц-залі відбудеться брифінг, присвячений підписанню меморандуму між організаціями учасників бойових дій антитерористичної операції щодо співпраці та будівництва центру допомоги вказаній категорії громадян.
17 вересня о 17.00
ФЕСТИВАЛЬ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ!
Показові виступи 20 клубів єдиноборств міста!
Парк Шевченка навпроти кофе "Літо"
Вхід вільний
20 вересня о 11.00
Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи», в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості
за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.
20 вересня о 18.30
20 вересня о 18.30
20 вересня о 19:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home».
23 вересня о 10.00
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Вересень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Партнери

За неправдиве повідомлення про замінування – реальне позбавлення волі

Сьогодні, 19:10 / Коментарів: 0
За неправдиве повідомлення про замінування – реальне позбавлення воліВсе частіше «жартівники» звертаються до правоохоронців з неправдивими повідомленнями про замінування.
Зокрема, у вересні на спецлінію «102» неодноразово надходили повідомлення, про те, що у готелях, вокзалах та торговельних закладах м. Чернівці знаходиться вибухівка. Для перевірки кожного такого факту задіюються сили МНС, правоохоронних органів, бригади швидкої медичної допомоги, у зв'язку з чим недоцільно витрачаються бюджетні кошти, а також порушується спокій громадян.
До прикладу, 10.09.2016 громадянин М. повідомив на спецлінію «102» неправдиву інформацію про наміри встановлення невідомими особами вибухового пристрою у будівлі ВАТ «Туристичний комплекс Черемош».
Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. 11.09.2016 йому було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності)КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
09.09.2016, 10.09.2016 та 11.09.2016 громадянин П. повідомляв неправдиву інформацію про встановлення вибухових пристроїв в ТЦ «Майдан», готелях «Черемош», «Буковина», «Турист» та на вокзалах. Вказаній особі також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 259 КК України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях перебуває на контролі Чернівецької місцевої прокуратури.
На даний час у провадженні правоохоронних органів області, за фактами неправдивих повідомлень про замінування, перебуває 6 кримінальних проваджень.
Наголошуємо, що завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибелі людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк до восьми років, повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області
СХОЖІ НОВИНИ:
Черговий хуліган, який залишив неправдиве повідомлення про замінування залі ...Правоохоронці в ЧНУ не знайшли жодних вибухових речовин чи пристроївЧернівецькі правоохоронці затримали хлопця, який "замінував" меріюБуковинська міліція застерігає: покарання за неправдиве повідомлення про за ...Буковинців застерігають правоохоронці, що за завідомо неправдиве повідомлен ...
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"