За неправдиве повідомлення про замінування – реальне позбавлення волі

Все частіше «жартівники» звертаються до правоохоронців з неправдивими повідомленнями про замінування.
Зокрема, у вересні на спецлінію «102» неодноразово надходили повідомлення, про те, що у готелях, вокзалах та торговельних закладах м. Чернівці знаходиться вибухівка. Для перевірки кожного такого факту задіюються сили МНС, правоохоронних органів, бригади швидкої медичної допомоги, у зв'язку з чим недоцільно витрачаються бюджетні кошти, а також порушується спокій громадян.
До прикладу, 10.09.2016 громадянин М. повідомив на спецлінію «102» неправдиву інформацію про наміри встановлення невідомими особами вибухового пристрою у будівлі ВАТ «Туристичний комплекс Черемош».
Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. 11.09.2016 йому було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності)КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
09.09.2016, 10.09.2016 та 11.09.2016 громадянин П. повідомляв неправдиву інформацію про встановлення вибухових пристроїв в ТЦ «Майдан», готелях «Черемош», «Буковина», «Турист» та на вокзалах. Вказаній особі також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 259 КК України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях перебуває на контролі Чернівецької місцевої прокуратури.
На даний час у провадженні правоохоронних органів області, за фактами неправдивих повідомлень про замінування, перебуває 6 кримінальних проваджень.
Наголошуємо, що завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибелі людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк до восьми років, повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області