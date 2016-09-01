Податківці продовжують інформаційні рейди ринками Чернівців

В рамках традиційних зустрічей з приватними підприємцями ринків столиці Буковини працівники Чернівецької ОДПІ зустрілись із підприємцями, щоб роз’яснити, що погоджуючись на неофіційні умови праці, люди втрачають не лише страховий стаж і соціальний захист, а й право на гідну пенсію у майбутньому.

Крім перевірок, які проводять податківці, інформація про порушників трудового законодавства передається до територіальних органів із питань праці. В результаті, - так званий працедавець, крім донарахованих зарплатних податків і штрафної санкції у розмірі 25 відсотків від донарахованої суми, буде зобов’язаний сплатити фінансові штрафи за порушення трудового законодавства.

Суми штрафів до працедавців за недотримання мінімальних гарантій з оплати праці (допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення його на неповний робочий час у разі виконання роботи упродовж повного робочого часу) сягають значних розмірів – від 14500 грн. до 43500 грн. за кожного «сірого наймита».

Підприємцям також презентували і тематичний буклет «Невиправданий ризик нелегальної праці».

Такі зустрічі будуть проводитись і надалі на ринках Чернівців, адже підприємцям необхідно знати про наслідки порушень законодавства, щоб уникнути відповідальності та штрафних санкцій, маючи імідж платника з позитивною податковою історією, повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ