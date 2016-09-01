Буковинські підприємства-боржники перешкоджають людям у нарахуванні пенсій. Перелік боржників

Одним із основних завдань органів Пенсійного фонду України в області залишається забезпечення повного і своєчасного надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду, вжиття заходів щодо ліквідації заборгованості до Пенсійного фонду України, від чого повною мірою залежать своєчасність та повнота виплати пенсій громадянам області.

На жаль, не кожен керівник чи фізична особа-підприємець усвідомлюють повноту відповідальності, яка лягає на них при розрахунках за обов'язковими платежами до бюджету Пенсійного фонду, що призводить до порушення законних прав застрахованих осіб на пенсійне забезпечення.

Значну заборгованість зі сплати страхових внесків до Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області станом на 01.09.2016 мають підприємства, в яких окремі громадяни уже відчули на собі такі вимоги законодавства при призначенні пенсій, коли внаслідок несплати підприємством коштів до Пенсійного фонду до стажу не враховувались певні періоди. Серед тих, хто може, ймовірно, втратити зароблений стаж, - працівники підприємств-боржників зі сплати страхових внесків:

- ВКФ «Кераміка-Буковина» - керівник Лісовенко В.Г., загальна сума боргу по страхових внесках становить 228,12 тис. грн. (20 осіб, яким не зараховано більше 2-х років стажу);

- Приватна Білдінг Компанія - керівник Цибуляк Ю.С., загальна сума боргу по страхових внесках - 115,61 тис. грн. (24-м особам не зараховано до 10 місяців стажу);

- ДП «Чернівцілегмаш»- заступник голови ліквідаційної комісії Горбулик В.І., загальна сума боргу по страхових внесках - 110,7 тис. грн.; (28-ми особам не зараховано до 1 року стажу);

- ТзОВ ППІ «Авіс-Енергомаш» - керівник Гладкий М.І., загальна сума боргу по страхових внесках - 90,7 тис. грн. (50 особам не зараховано до 1,5 років стажу);

- МПП «Оазис плюс» - керівник Маковійчук Я.В., загальна сума боргу по страхових внесках - 38,18 тис. грн. (4-м особам не зараховано до 4 років стажу).

Переконливо звертаємось до всіх боржників, які мають невиконані зобов’язання перед бюджетом Фонду, з вимогою її погашення та недопущення у подальшому. А працюючим громадянам, яким небайдуже, яка у них буде пенсія, рекомендуємо поцікавитися у керівників своїх підприємств про сплату внесків до Пенсійного фонду, вимагати їх сплати, повною мірою використовуючи свої конституційні права.

Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області