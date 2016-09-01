Куліш ходить Павлюком

З джерел, яким ми довіряємо, стало відомо, що БПП «Солідарність» знайшла спільну мову з «Народним Фронтом» Буковини. І спільно погодили на першого заступника Павлюка (молодшого).



Михайло Павлюк - син Віктора Павлюка, котрий раніше був першим заступником за губернаторства Куліша. Колись за Ющенка з Криму прийшли троє: Куліш, Павлюк і Лієв. Зараз Павлюк старший працює у міністерстві агрополітики. Там і Лієв перебивається. А Павлюк молодший залишився у Чернівцях. Тож кандидатуру його погодили. Навіть уже погоджено, що він виграє конкурс. Бо, згідно з новими законами про держслужбу всі кандидати на посади проходять конкурсний відбір. Зараз претенденту «підбирають» кандидатуру на конкурс. Бо якщо він буде один, то конкурс вважатиметься таким, що не відбувся.

Після приходу Павлюка молодшого на посаду Богдан Онуфрик («смотрящий» від БПП «Солідарність» на Буковині) підбере кандидата на голову партії області. Це, швидше за все, буде або Бостан, або Руссу.

А Фищук матиме новий клопіт. Бо посада першого заступника буде зайнята людиною від Куліша.

Куліш пішов. Хай живе Куліш!



Петро КОБЕВКО