На Буковині з початку року зареєстровано чотири випадки захворювань на ботулізм

З початку року в області було зареєстровано чотири випадки захворювань на ботулізм, внаслідок вживання продукції домашнього приготування. Поодинокі випадки зареєстровано в Хотинському, Новоселицькому та Сторожинецькому районах та 1 сімейний випадок (2 потрерпілих ) в м. Новодністровськ.

Восени кожна господиня намагається зробити якнайбільше консервацій на зиму. І це не дивно. Хто не любить посмакувати маринованих грибочків, м’ясних та рибних консерв? Однак, ці настільки улюблені "делікатеси" можуть бути причиною винекнення смертельно небезпечного інфекційного захворювання - ботулізма.

Ботулізм - хвороба, що виникає в результаті отруєння токсинами бактерій - збудників ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи. Зараження людини ботулізмом відбувається при вживанні продуктів тваринного і рослинного походження, що містять ботулотоксин або містять спори збудника ботулізму. Потрапляючи до травного тракту ботулотоксин не руйнується ферментами, а всмоктується у кров і розноситься по організму, "осідаючи" у різних відділах нервової системи.

Інкубаційний період триває від декількох годин до 2-5 діб. Відомо, що чим важче захворювання, тим коротший інкубаційний період. Як правило, починається хвороба з симптомів гастроінтестинального синдрому - хворого турбують нудота, блювання, характерний біль у животі, рідкі випорожнення без патологічних домішок. Це продовжується, у середньому, 20-24 години.



В подальшому з'являється неврологічна симптоматика: порушення зору - одна з найперших ознак ботулізму (хворого турбує "сітка" перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів).

Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу.

Хворі скаржаться на відчуття "грудки" у горлі, біль під час ковтання, подразнення в горлі - ці симптоми обумовлені ураженням ковтальних м'язів. Іноді в таких хворих помилково діагностують ангіну.

Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом - хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла. У важких випадках, при ураженні дихальних м'язів, пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.

При найменшій підозрі на ботулізм хворого необхідно якнайшвидше відправити в спеціалізоване відділення, тому що тільки там йому зможуть надати належну медичну допомогу, спрямовану на нейтралізацію, зв'язування і виведення токсинів з організму.

З метою профілактики та попередження захворювання на ботулізм Державна установа «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» рекомендує:



1. В жодному разі не можна вживати в їжу м'ясні та рибні консерви, якщо залізна банка роздута, деформована.

2.Не споживати м’ясні та рибні вироби з ознаками недоброякісності, компоти, що мають на поверхні темні плями, гриби, що не були достатньо добре очищені від забруднення землею.

3. При виготовленні в домашніх умовах м'ясних, рибних, грибних і овочевих заготовок дотримуватись всіх правил стерилізації.

4. Рибні та м'ясні продукти повинні консервуватися виключно в свіжому вигляді.

5. Овочі та фрукти ретельно очищати від частинок грунту.

6. Консервація перестиглих плодів неприпустима.

7. Консервування в домашніх умовах повинно здійснюватися в суворій відповідності з рецептурою при достатній концентрації солі і кислоти.





В.о. директора Н.В. Гопко