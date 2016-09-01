Європарламент буде голосувати щодо безвізового режиму з Україною у жовтні – Шульц

Президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявляє, що питання про лібералізацію візового режиму між Україною та Європейським союзом буде винесене на порядок денний Європарламенту у жовтні.За його словами, комітет Європарламенту з питань громадянських свобод буде в свою чергу голосувати за це питання 29 вересня.«Я сподіваюсь, наскільки я пам’ятаю, 29 вересня в комітеті будуть голосувати щодо України і тоді, можливо, під час жовтневої сесії ми б могли поставити це питання в порядок денний парламенту. Але, гадаю, комітет голосуватиме 29 вересня», – сказав Шульц на прес-конференції в Братиславі, де проходить саміт ЄС.«Якщо критерії виконані, то, наскільки я знаю, доповідач Марія Габріель буде пропонувати, щоб було позитивне рішення», – додав Шульц, відповідаючи на запитання української редакції Радіо Свобода.Натомість президент України Петро Порошенко заявив, що Україна виконала всі 144 вимоги для отримання безвізового режиму. Раніше припускали, що Україна зможе отримати візову лібералізацію з ЄС з початку 2017 року.Європейська комісія ще у квітні запропонувала Європарламентові і Раді Європейського союзу скасувати візи для громадян України. Нині це питання перебуває на розгляді кількох комітетів Європарламенту, за нього має проголосувати і повний склад Європарламенту.Міністр закордонних справ України Павло Клімкін також висловив сподівання, що Євросоюз надасть Україні безвізовий режим «упродовж найближчих місяців». 19 липня єврокомісар з Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган висловив сподівання, що рішення про надання Україні безвізового режиму буде затверджене у жовтні.Йдеться про можливість короткотермінових, на термін до 90 днів протягом кожних 180 днів, відвідин країн «шенгенської зони» без права працевлаштування.