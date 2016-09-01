Європарламент буде голосувати щодо безвізового режиму з Україною у жовтні – Шульц

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17:43
16 вересня

Куліш ходить Павлюком

16:14
16 вересня

На Буковині з початку року зареєстровано чотири випадки захворювань на ботулізм

14:14
16 вересня

Чернівецькі податківці зустрілись із профспілками

13:01
16 вересня

Аферисти не полишають спроб збагатитись за рахунок чернівецького бізнесу

12:46
16 вересня

У світ вийшла книга « Євреї Буковини 120 славних імен»

12:18
16 вересня

Буковинська Бізнес-школа відкриє свої двері для дітей

11:55
16 вересня

Бойовики не протримали свій "режим тиші" ані дня

11:32
16 вересня

Центр культури Буковина запрошує на виставку творчих робіт викладачів художніх шкіл

11:28
16 вересня

Стан ринку праці на Буковині

11:10
16 вересня

Продаж непродовольчих товарів у Чернівецькій області

11:01
16 вересня

У сплаті ЄСВ чернівецькі працедавці перетнули півмільярдний рубіж

11:01
16 вересня

Чернівчани, які здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть працювати без РРО

11:00
16 вересня

Право на податкову знижку мають лише студенти вітчизняних закладів освіти

18:42
15 вересня

У Чернівцях водії продовжують збивати людей на пішохідних переходах. Сьогодні трапилось іще дві ДТП

18:27
15 вересня

У кожному регіоні України з’являться регіональні антитарифні центри

17:44
15 вересня

Садгірчани запрошують гостей на свято

16:42
15 вересня

Психічнохворий чоловік хотів викрасти з садочка малолітню дитину

14:02
15 вересня

Чернівецькі газівники виставляють споживачам борги, яких насправді немає

13:52
15 вересня

У Чернівцях водії маршруток наражають пасажирів на небезпеку

12:08
15 вересня

Чернівецькою прокуратурою оскаржено рішення Чернівецької міської ради щодо виділення земельної ділянки

12:06
15 вересня

Чому лідери бойовиків синхронно заявили про бажання припинити вогонь

11:58
15 вересня

Чоловік, який відібрав посвідчення у інспектора, не працює в органах прокуратури Чернівців

10:47
15 вересня

Як нараховується та сплачується пеня за невчасну сплату податків

10:46
15 вересня

При виплаті доходів підприємцям податки не утримуються

10:45
15 вересня

Чернівчани сплатили майже 23 мільйони податкових боргів

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12
Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.

Ігор Буркут, політолог:

ЗБРОЯ ІСТОРІЇ ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
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16 вересня об 11.00
У Хотинській районній лікарні за ініціативи ГО Координаційний штаб "Буковина - українському війську" відбудеться передача благодійної допомоги від Міжнародної асоціації підтримки України (керівник - Тарас Дурбак). Лікарі отримають дороговартісне медичне обладнання, передане Україні з-за кордону для лікування бійців АТО.
16 вересня о 12.00
Вшанування пам’яті Георгія Гонгадзе та всіх загиблих журналістів на Центральній площі біля памятника Тарасові Шевченку.
Проводить акцію правління Чернівецької обласної організації Національної спілки журналістів.
16 вересня, о 12.00
В Ратуші (каб.202) - брифінг директора департаменту економіки міської ради Ярослава Городенського та керівника ГО «Танцювальна школа «Аміра».
13 вересня о 16.00
На Театральній площі відбудеться відкриття урбаністично-культурного проекту "Майстерня міста".
17 вересня о 17.00
ФЕСТИВАЛЬ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ!
Показові виступи 20 клубів єдиноборств міста!
Парк Шевченка навпроти кофе "Літо"
Вхід вільний
20 вересня о 11.00
Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи», в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості
за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.
20 вересня о 18.30
20 вересня о 18.30
23 вересня о 10.00
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
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Європарламент буде голосувати щодо безвізового режиму з Україною у жовтні – Шульц

Сьогодні, 14:36 / Коментарів: 0
Європарламент буде голосувати щодо безвізового режиму з Україною у жовтні – Шульц
Президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявляє, що питання про лібералізацію візового режиму між Україною та Європейським союзом буде винесене на порядок денний Європарламенту у жовтні.

За його словами, комітет Європарламенту з питань громадянських свобод буде в свою чергу голосувати за це питання 29 вересня.

«Я сподіваюсь, наскільки я пам’ятаю, 29 вересня в комітеті будуть голосувати щодо України і тоді, можливо, під час жовтневої сесії ми б могли поставити це питання в порядок денний парламенту. Але, гадаю, комітет голосуватиме 29 вересня», – сказав Шульц на прес-конференції в Братиславі, де проходить саміт ЄС.

«Якщо критерії виконані, то, наскільки я знаю, доповідач Марія Габріель буде пропонувати, щоб було позитивне рішення», – додав Шульц, відповідаючи на запитання української редакції Радіо Свобода.

Натомість президент України Петро Порошенко заявив, що Україна виконала всі 144 вимоги для отримання безвізового режиму. Раніше припускали, що Україна зможе отримати візову лібералізацію з ЄС з початку 2017 року.

Європейська комісія ще у квітні запропонувала Європарламентові і Раді Європейського союзу скасувати візи для громадян України. Нині це питання перебуває на розгляді кількох комітетів Європарламенту, за нього має проголосувати і повний склад Європарламенту.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін також висловив сподівання, що Євросоюз надасть Україні безвізовий режим «упродовж найближчих місяців». 19 липня єврокомісар з Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган висловив сподівання, що рішення про надання Україні безвізового режиму буде затверджене у жовтні.

Йдеться про можливість короткотермінових, на термін до 90 днів протягом кожних 180 днів, відвідин країн «шенгенської зони» без права працевлаштування.

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