Чернівецькі податківці зустрілись із профспілками

Цього разу чернівецькі податківці завітали на семінар до представників профспілкових організацій, щоб розповісти про новий Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, затверджений постановою КМУ від 13.07.2016 р. №440, який набрав чинність 6 липня 2016 р.Начальник відділу адміністрування податку на прибуток Чернівецької ОДПІ Юлія Гросу нагадала, що однією з чотирьох умов, які мають бути виконані одночасно для набуття статусу неприбуткової організації (п. 133.4.1 ПКУ), є факт внесення такого підприємства контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.На даний час органи ДФС надсилають неприбутковим організаціям письмові запити щодо підтвердження статусу, відповідь на які повинна надійти протягом місяця. У разі підтвердження відповідності установчих документів вимогам ст. 133.4 ПКУ та інших документів, визначених Постановою №440, така неприбуткова організація включається до нового Реєстру, в іншому випадку її посадові особи отримають повідомлення про невідповідність установчих документів.Якщо неприбуткові організації не приведуть у відповідність документи вимогам Податкового кодексу України, з 1 січня 2017 року вони виключаються з Реєстру неприбуткових організацій і відповідновтрачають пільговий статус.Начальник профільного відділу нагадала, які організації відносяться до неприбуткових згідно Податкового кодексу і на які власне поширюється норма з підтвердження статусу і надання завірених копій документів. Це:- бюджетні установи;- громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;- спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;- житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);- об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), асоціації власників жилих будинків;- професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;- сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;- та інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 Податкового кодексу України.Начальник відділу організації роботи Чернівецької ОДПІ Наталія Бальон закликала посадових осіб неприбуткових організацій оперативно надати відповідь на запит ДФС – реєстраційну заяву за формою 1-РН та завірені копії установчих документів (а житлово-будівельним кооператам ще й копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним кооперативом, обов’язково засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою).Обговорили й інші питання податкового законодавства для неприбутківців, а завершили бліц запитаннями та відповідями. Семінар відбувся у форматі відкритого діалогу. Кожен із присутніх мав можливість отримати особисту консультацію та практичну пораду.Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ