Аферисти не полишають спроб збагатитись за рахунок чернівецького бізнесу

Чернівецька ОДПІ вже неодноразово повідомляла про зловмисників, які видають себе за посадовців Чернівецької ОДПІ та намагаються заволодіти грошовими коштами підприємців міста шляхом обману.

Зловмисники і надалі не полишають своїх спроб скористатись довірливістю представників чернівецького бізнесу.

Аферисти працюють за тією ж схемою. До підприємців телефонують на робочий номер телефону і запрошують для «вирішення питань» завітати до приміщення податкової інспекції й чекати подальших інструкцій. Біля приміщення інспекції вже з іншого номера мобільного довірливий підприємець отримує номер рахунку, на який потрібно перерахувати кошти. Квитанцію про сплату злочинці також просять піднести до адміністративної будівлі фіскалів.

Наразі відомі такі телефонні номери махінаторів: 099-780-85-77; 050- 814-15-33 та рахунків: №5167.4900.5378.2216 Ощадбанк 11/18 Алімов С.В.; №5169.1570.0089.1303 Приватбанк, Кред Л.А.

Просимо платників податків не довіряти «псевдоподатківцям», бути обачними й повідомляти про випадки вимагання грошових коштів, або вчинення інших неправомірних дій, відділ внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Чернівецькій області за тел.:54-56-17 та у місцеві органи Національної поліції.

Нагадуємо, що за вказані протиправні дії передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ