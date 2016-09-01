Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:43
16 вересня

Куліш ходить Павлюком

16:14
16 вересня

На Буковині з початку року зареєстровано чотири випадки захворювань на ботулізм

14:14
16 вересня

Чернівецькі податківці зустрілись із профспілками

13:01
16 вересня

Аферисти не полишають спроб збагатитись за рахунок чернівецького бізнесу

12:46
16 вересня

У світ вийшла книга « Євреї Буковини 120 славних імен»

12:18
16 вересня

Буковинська Бізнес-школа відкриє свої двері для дітей

11:55
16 вересня

Бойовики не протримали свій "режим тиші" ані дня

11:32
16 вересня

Центр культури Буковина запрошує на виставку творчих робіт викладачів художніх шкіл

11:28
16 вересня

Стан ринку праці на Буковині

11:10
16 вересня

Продаж непродовольчих товарів у Чернівецькій області

11:01
16 вересня

У сплаті ЄСВ чернівецькі працедавці перетнули півмільярдний рубіж

11:01
16 вересня

Чернівчани, які здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть працювати без РРО

11:00
16 вересня

Право на податкову знижку мають лише студенти вітчизняних закладів освіти

18:42
15 вересня

У Чернівцях водії продовжують збивати людей на пішохідних переходах. Сьогодні трапилось іще дві ДТП

18:27
15 вересня

У кожному регіоні України з’являться регіональні антитарифні центри

17:44
15 вересня

Садгірчани запрошують гостей на свято

16:42
15 вересня

Психічнохворий чоловік хотів викрасти з садочка малолітню дитину

14:02
15 вересня

Чернівецькі газівники виставляють споживачам борги, яких насправді немає

13:52
15 вересня

У Чернівцях водії маршруток наражають пасажирів на небезпеку

12:08
15 вересня

Чернівецькою прокуратурою оскаржено рішення Чернівецької міської ради щодо виділення земельної ділянки

12:06
15 вересня

Чому лідери бойовиків синхронно заявили про бажання припинити вогонь

11:58
15 вересня

Чоловік, який відібрав посвідчення у інспектора, не працює в органах прокуратури Чернівців

10:47
15 вересня

Як нараховується та сплачується пеня за невчасну сплату податків

10:46
15 вересня

При виплаті доходів підприємцям податки не утримуються

10:45
15 вересня

Чернівчани сплатили майже 23 мільйони податкових боргів

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12
Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.

Ігор Буркут, політолог:

ЗБРОЯ ІСТОРІЇ ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
Вакансии
Загрузка…
работа в запорожье
работа в донецке
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
У Чагрі Глибоцького району сталась жахлива аваріяЧернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10У Чернівцях водії маршруток наражають пасажирів на небе ...Чоловік, який відібрав посвідчення у інспектора, не пра ...Світ до кінця ще не усвідомив, хто його врятував цього ...Сутичка у центрі Чернівців: чоловік, що назвався праців ...Рибак - чи не єдиний депутат, який працює у п’ятницюУ Чернівцях водії продовжують збивати людей на пішохідн ...Встановлено нові тарифи на воду для чернівчанПсихічнохворий чоловік хотів викрасти з садочка малоліт ...Чернівецькі газівники виставляють споживачам борги, яки ...Чоловіка, який демонтував покрівлю з Чернівецького драм ...Пенсіонери, інваліди й багатодітні мають пільги по земе ...1-2 жовтня Чернівці святкуватимуть 608-ий День народжен ...Олег Любківський повертає нам Чернівці, а чиновники зни ...
Що, Де, Коли
16 вересня об 11.00
У Хотинській районній лікарні за ініціативи ГО Координаційний штаб "Буковина - українському війську" відбудеться передача благодійної допомоги від Міжнародної асоціації підтримки України (керівник - Тарас Дурбак). Лікарі отримають дороговартісне медичне обладнання, передане Україні з-за кордону для лікування бійців АТО.
16 вересня о 12.00
Вшанування пам’яті Георгія Гонгадзе та всіх загиблих журналістів на Центральній площі біля памятника Тарасові Шевченку.
Проводить акцію правління Чернівецької обласної організації Національної спілки журналістів.
16 вересня, о 12.00
В Ратуші (каб.202) - брифінг директора департаменту економіки міської ради Ярослава Городенського та керівника ГО «Танцювальна школа «Аміра».
13 вересня о 16.00
На Театральній площі відбудеться відкриття урбаністично-культурного проекту "Майстерня міста".
17 вересня о 17.00
ФЕСТИВАЛЬ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ!
Показові виступи 20 клубів єдиноборств міста!
Парк Шевченка навпроти кофе "Літо"
Вхід вільний
20 вересня о 11.00
Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи», в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості
за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.
20 вересня о 18.30
20 вересня о 18.30
23 вересня о 10.00
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Вересень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Партнери

У світ вийшла книга « Євреї Буковини 120 славних імен»

Сьогодні, 12:46 / Коментарів: 0
Метою презентації є інформування широких кіл з новою книгою, виданою на теренах Буковини про буковинців, представників однієї з національностей, що населяють наш край .
Автор книги Софія Березіна за освітою економіст.Але тема історії Чернівців та свого народу в її контексті стала справою її громадського життя. Софія Ісаківна є укладачем книги «З історії чернівецьких євреїв», автором текстів до документальних фільмів про місто.
Достойний уваги народ, який шанує свою історію, не забуває героїв свого часу, віддає належне збереженню нематеріальної культурної спадщини.Чернівцям, зокрема, і Буковині в цілому притаманне споконвічне багатонаціональне населення .Кожна етнічна спільнота вносила до загальної історії власну оригінальну частку. І ця історія була і залишається органічною для буковинців і сьогодні. Хоча для вивчення і збереження для прийдешніх поколінь особливостей кожної національної громади ще є багато перспектив.
На основі друкованих та електронних джерел інформації автор створила унікальний довідник про видатних одноплемінників Буковини, які внесли вклад у розвиток науки, культури, релігії в період XIX-XX століть. « Це були різні люди: щасливі, успішні і з важкою та трагічною долею, бідні і заможні. Але всіх їх об’єднує спільне - всі вони прожили насичене і усвідомлене життя ( поміж них є і наші сучасники), внесли ( чи вносять) значний вклад в економіку, культуру, історію нашого краю і, куди б не заносила їх доля, з любов’ю згадували Буковину підкреслює автор.. Короткі біографічні відомості , доповнені фотографіями, опис профілю діяльності, досягнення , визнання, нагороди – все це є цінною інформацією для науковців , краєзнавців, молоді – буковинців і гостей краю.
Багато імен добре знані на Буковині. Особливо це стосується сучасників, хоча нині вони проживають на різних континентах. Їх добре пам’ятають родичі, колеги, знайомі. А історичні постаті вже розглядаються з погляду вічності і для загалу книга є доброю нагодою поповнити особисту поінформованість.
Цікавою є мотивація кількості осіб, внесених до книги. Вражає такоє список використаної літератури, який також стане додатковим джерелом інформації для тих, хто цікавиться історією.
Презентація відбудеться 20 вересня . Початок о 16-00. Місце проведення Чернівецька обласна наукова бібліотека ім. М.Івасюка : вул.. О.Кобилянської, 47

Запрошуємо чернівчан та гостей краю , шанувальників історії , хто прагне поповнити інформаційний багаж новими відомостями про відомих краян.
СХОЖІ НОВИНИ:
В Чернівцях відбулася презентація нового видання про композитора – книги «В ...Вперше на Буковині книжкова виставка - ярмарок «БукФест»В Чернівцях створено інтернет-каталог літератури про місцеву архітектуруНа Буковині визначено переможців конкурсу «Книга року» за 2012 рікВідбулася презентація книги “Реабілітовані історією. Чернівецька область”
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"