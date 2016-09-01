У світ вийшла книга « Євреї Буковини 120 славних імен»

Метою презентації є інформування широких кіл з новою книгою, виданою на теренах Буковини про буковинців, представників однієї з національностей, що населяють наш край .

Автор книги Софія Березіна за освітою економіст.Але тема історії Чернівців та свого народу в її контексті стала справою її громадського життя. Софія Ісаківна є укладачем книги «З історії чернівецьких євреїв», автором текстів до документальних фільмів про місто.

Достойний уваги народ, який шанує свою історію, не забуває героїв свого часу, віддає належне збереженню нематеріальної культурної спадщини.Чернівцям, зокрема, і Буковині в цілому притаманне споконвічне багатонаціональне населення .Кожна етнічна спільнота вносила до загальної історії власну оригінальну частку. І ця історія була і залишається органічною для буковинців і сьогодні. Хоча для вивчення і збереження для прийдешніх поколінь особливостей кожної національної громади ще є багато перспектив.

На основі друкованих та електронних джерел інформації автор створила унікальний довідник про видатних одноплемінників Буковини, які внесли вклад у розвиток науки, культури, релігії в період XIX-XX століть. « Це були різні люди: щасливі, успішні і з важкою та трагічною долею, бідні і заможні. Але всіх їх об’єднує спільне - всі вони прожили насичене і усвідомлене життя ( поміж них є і наші сучасники), внесли ( чи вносять) значний вклад в економіку, культуру, історію нашого краю і, куди б не заносила їх доля, з любов’ю згадували Буковину підкреслює автор.. Короткі біографічні відомості , доповнені фотографіями, опис профілю діяльності, досягнення , визнання, нагороди – все це є цінною інформацією для науковців , краєзнавців, молоді – буковинців і гостей краю.

Багато імен добре знані на Буковині. Особливо це стосується сучасників, хоча нині вони проживають на різних континентах. Їх добре пам’ятають родичі, колеги, знайомі. А історичні постаті вже розглядаються з погляду вічності і для загалу книга є доброю нагодою поповнити особисту поінформованість.

Цікавою є мотивація кількості осіб, внесених до книги. Вражає такоє список використаної літератури, який також стане додатковим джерелом інформації для тих, хто цікавиться історією.

Презентація відбудеться 20 вересня . Початок о 16-00. Місце проведення Чернівецька обласна наукова бібліотека ім. М.Івасюка : вул.. О.Кобилянської, 47



Запрошуємо чернівчан та гостей краю , шанувальників історії , хто прагне поповнити інформаційний багаж новими відомостями про відомих краян.