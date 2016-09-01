У Хотинській районній лікарні за ініціативи ГО Координаційний штаб "Буковина - українському війську" відбудеться передача благодійної допомоги від Міжнародної асоціації підтримки України (керівник - Тарас Дурбак). Лікарі отримають дороговартісне медичне обладнання, передане Україні з-за кордону для лікування бійців АТО.
Вшанування пам’яті Георгія Гонгадзе та всіх загиблих журналістів на Центральній площі біля памятника Тарасові Шевченку.
Проводить акцію правління Чернівецької обласної організації Національної спілки журналістів.
В Ратуші (каб.202) - брифінг директора департаменту економіки міської ради Ярослава Городенського та керівника ГО «Танцювальна школа «Аміра».
На Театральній площі відбудеться відкриття урбаністично-культурного проекту "Майстерня міста".
ФЕСТИВАЛЬ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ!
Показові виступи 20 клубів єдиноборств міста!
Парк Шевченка навпроти кофе "Літо"
Вхід вільний
Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи», в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості
за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».