Буковинська Бізнес-школа відкриє свої двері для дітей

З 15 вересня 2016 року буковинська БізнесШкола розпочала новий навчальний рік. Школярі з усіх районів області та міста Чернівці будуть опановувати основи фінансової грамотності, брати участь у ділових іграх та тренінгах, проходити стажування в банку, а також користуватися банківськими послугами за допомогою "дитячої" пластикової Картки ЮНІОРА.



Унікальний формат освітньої програми, адаптований для дітей різних вікових груп, не тільки надає можливість безкоштовного практичного навчання з фінансових послуг для дітей та підлітків, а й підтримує спортивний рух і програми здорового способу життя школярів.



“Як і вчителі в звичайних школах, ми в ЮніорБанку з приємним хвилюванням та цікавістю очікуємо початку нового навчального року в БізнесШколі, - розповіла Мар’яна Григоришак, яка поєднує посаду керівника Європейського відділення ПриватБанку в Чернівцях з посадою бізнес-тренера. - В цьому році ми підготували нові цікавинки і для наших “першачків”, і для доросліших дітей”.



В новому навчальному сезоні зможуть взяти участь школярі віком від 8 до 16 років. Завершення навчального етапу відбудеться в кінці листопада 2016 р. Для отримання диплома про закінчення БізнесШколи учням необхідно буде відвідати не менше 6 занять, набрати протягом навчання не менше 30 балів (відвідування тренінгів, заповнення анкет, складання тестів). Учні, які виконають вимоги з навчання в БізнесШколі отримають дипломи з унікальним номером, печаткою та підписом Голови правління ПриватБанку.



Програма фінансової грамотності ЮніорБанк принципово відрізняється від звичних шкільних програм і курсів. Перш за все - це захоплюючий та цікавий матеріал, мультфільми, бізнес-квести, ігри та соціальна мережа юних банкірів. Для наймолодших школярів розроблена мультяшно-ігрова програма навчання, а для старшокласників - можливість практичного вивчення економіки, бізнесу і фінансів для вибору майбутньої спеціальності.



Щоб отримати детальну інформацію про початок занять БізнесШколи та стати її учасником, необхідно звернутись у найближче відділення ПриватБанку або зателефонувати на багатоканальну телефонну лінію 3700 (безкоштовно з мобільного). Бізнес-тренер Мар’яна Григоришак також з радістю відповість на всі запитання по тел. +380990570834.



Освітня програма ЮніорБанк стартувала в 2009 році в Україні. Сьогодні ЮніорБанк об’єднує понад 500 000 школярів країни. Головна місія ЮніорБанку – познайомити кожну дитину країни з устроєм банку. Для цього проводяться уроки фінансової грамотності в школах, екскурсії в банк, бізнес-квести, відкриваються по всій Україні БізнесШколи.