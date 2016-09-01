Бойовики не протримали свій "режим тиші" ані дня

У зоні проведення АТО за минулу добу бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Про це повідомляє прес-служба штабу АТО на сторінці в Facebook.
На Донецькому напрямку зафіксовано 12 порушень "режиму тиші".
Зокрема, бойовики вели обстріл з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських військових в Авдіївці, Верхньоторецькому, Зайцевому.
"Окрім того, по Зайцевому окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, а по Верхньоторецькому стріляв снайпер", - повідомили в штабі.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 порушень "режиму тиші". Бойовики вели збройні провокації і відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї поблизу Широкиному, Мар'їнці, і Новотроїцькому.
На Луганському напрямку зафіксовано 2 порушення "режиму тиші" - в районі Новоалександрівки бойовики стріляли зі стрілецької зброї.
"Вогонь у відповідь сили АТО не відкривали", - підкреслили в штабі.
Як відомо, ватажок бойовиків Олександр Захарченко оголосив, що бойовики в "односторонньому порядку" починають "режим тиші" з 0 годин 15 вересня.
УП