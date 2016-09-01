Центр культури Буковина запрошує на виставку творчих робіт викладачів художніх шкіл

20 вересня 2016 року у залі Учбово-методичного центру культури Буковини (вул. Й.Главки, 1-а) о 16.00 відкривається обласна виставка творчих робіт викладачів художніх шкіл та шкіл мистецтв Буковини. Педагоги-художники представляють свої авторські живописні та графічні твори, написані під час пленерів у кожному із своїх районів. Серед учасників – шановані і знані в краї митці з великим педагогічним стажем та зовсім молоді.

Художники демонструють сучасний образ Буковинського краю – неповторного за колоритом і глибинними традиціями. Виставка репрезентує і педагога, який вміє не тільки навчати учнів – майбутнє української національної культури, а й нерідко є для своїх вихованців високоосвіченою особистістю, наділеною талантом художника.

Мета такого вернісажу – активізувати творчий процес у художніх школах, популяризувати діяльність мистецьких навчальних закладів краю, зміцнити авторитет педагогічних працівників.