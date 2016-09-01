Стан ринку праці на Буковині

Кількість зареєстрованих безробітних по області на кінець серпня п.р. становила 7,5 тис. осіб і за місяць зменшилася на 3,5%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за

серпень п.р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець місяця становив 1,3% від кількості населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями до державної служби зайнятості, наприкінці серпня п.р. становила 1039 одиниць, і порівняно з кінцем липня п.р. збільшилася на 28,9%.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) наприкінці серпня п.р. становило 7 осіб, тоді як на кінець липня п.р. – 10 осіб.

Середній розмір допомоги по безробіттю у серпні п.р. зменшився порівняно з липнем п.р. на 4,9% і становив 1609,3 грн., що на 11,0% більше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (1450 грн.).

За сприяння державної служби зайнятості у серпні п.р. було працевлаштовано 243 зареєстрованих безробітних, що на 18,5% менше, ніж у липні п.р. Серед працевлаштованих осіб 61,7% становили жінки, 45,7% – молодь у віці до 35 років.



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