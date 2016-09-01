Продаж непродовольчих товарів у Чернівецькій області

У структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств області переважає частка продажу непродовольчих товарів.

Так, у І півріччі п.р. їхня питома вага становила 61,0% (у І півріччі 2015р. – 64,0%) або 2260,7 млн.грн., що у порівнянних цінах на 2,8% менше, ніж у І півріччі 2015р.

На зниження товарообороту вплинуло зменшення продажу майже всіх товарів. Зокрема, спостерігався значний спад продажу побутового рідкого котельного палива, газу у балонах, вугілля і дров для опалення (у 3,2 раза) та фотографічного, оптичного та точного обладнання (у 2,0 раза).

Разом з тим, збільшився продаж окремих товарів. Так, значно збільшилася реалізація автомобілів та автотоварів (на 33,7%), газу синтетичного та скрапленого для автомобілів (на 30,5%), товарів фармацевтичних (на 16,0%), мастильних матеріалів (на 15,3%), оптики окулярної (на 11,2%), меблів ( на 10,7%), товарів медичних та ортопедичних (на 10,5%), квітів, рослин та насіння (на 8,5%).

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