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Новини
17:43
16 вересня

Куліш ходить Павлюком

16:14
16 вересня

На Буковині з початку року зареєстровано чотири випадки захворювань на ботулізм

14:14
16 вересня

Чернівецькі податківці зустрілись із профспілками

13:01
16 вересня

Аферисти не полишають спроб збагатитись за рахунок чернівецького бізнесу

12:46
16 вересня

У світ вийшла книга « Євреї Буковини 120 славних імен»

12:18
16 вересня

Буковинська Бізнес-школа відкриє свої двері для дітей

11:55
16 вересня

Бойовики не протримали свій "режим тиші" ані дня

11:32
16 вересня

Центр культури Буковина запрошує на виставку творчих робіт викладачів художніх шкіл

11:28
16 вересня

Стан ринку праці на Буковині

11:10
16 вересня

Продаж непродовольчих товарів у Чернівецькій області

11:01
16 вересня

У сплаті ЄСВ чернівецькі працедавці перетнули півмільярдний рубіж

11:01
16 вересня

Чернівчани, які здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть працювати без РРО

11:00
16 вересня

Право на податкову знижку мають лише студенти вітчизняних закладів освіти

18:42
15 вересня

У Чернівцях водії продовжують збивати людей на пішохідних переходах. Сьогодні трапилось іще дві ДТП

18:27
15 вересня

У кожному регіоні України з’являться регіональні антитарифні центри

17:44
15 вересня

Садгірчани запрошують гостей на свято

16:42
15 вересня

Психічнохворий чоловік хотів викрасти з садочка малолітню дитину

14:02
15 вересня

Чернівецькі газівники виставляють споживачам борги, яких насправді немає

13:52
15 вересня

У Чернівцях водії маршруток наражають пасажирів на небезпеку

12:08
15 вересня

Чернівецькою прокуратурою оскаржено рішення Чернівецької міської ради щодо виділення земельної ділянки

12:06
15 вересня

Чому лідери бойовиків синхронно заявили про бажання припинити вогонь

11:58
15 вересня

Чоловік, який відібрав посвідчення у інспектора, не працює в органах прокуратури Чернівців

10:47
15 вересня

Як нараховується та сплачується пеня за невчасну сплату податків

10:46
15 вересня

При виплаті доходів підприємцям податки не утримуються

10:45
15 вересня

Чернівчани сплатили майже 23 мільйони податкових боргів

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12
Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.

Ігор Буркут, політолог:

ЗБРОЯ ІСТОРІЇ ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
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Що, Де, Коли
16 вересня об 11.00
У Хотинській районній лікарні за ініціативи ГО Координаційний штаб "Буковина - українському війську" відбудеться передача благодійної допомоги від Міжнародної асоціації підтримки України (керівник - Тарас Дурбак). Лікарі отримають дороговартісне медичне обладнання, передане Україні з-за кордону для лікування бійців АТО.
16 вересня о 12.00
Вшанування пам’яті Георгія Гонгадзе та всіх загиблих журналістів на Центральній площі біля памятника Тарасові Шевченку.
Проводить акцію правління Чернівецької обласної організації Національної спілки журналістів.
16 вересня, о 12.00
В Ратуші (каб.202) - брифінг директора департаменту економіки міської ради Ярослава Городенського та керівника ГО «Танцювальна школа «Аміра».
13 вересня о 16.00
На Театральній площі відбудеться відкриття урбаністично-культурного проекту "Майстерня міста".
17 вересня о 17.00
ФЕСТИВАЛЬ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ!
Показові виступи 20 клубів єдиноборств міста!
Парк Шевченка навпроти кофе "Літо"
Вхід вільний
20 вересня о 11.00
Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи», в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості
за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.
20 вересня о 18.30
20 вересня о 18.30
23 вересня о 10.00
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
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Чернівчани, які здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть працювати без РРО

Сьогодні, 11:01 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, мають право не застосовувати реєстратори розрахункових операцій при здійсненні готівкових та/або безготівкових розрахунків.
Відповідно до преамбули Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,громадського харчування та послуг» (в редакції Закону України від 2 грудня 2010 року № 2756-VI, далі – Закон), дія Закону поширюється на усіх суб’єктів господарювання та їх господарські одиниці, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій у інших законах, крім Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ), не допускається.
При цьому, нормами ст. 178 ПКУ, якою визначено порядок оподаткування фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, не передбачено обов’язкового застосування реєстратора розрахункових операцій при здійсненні готівкових та/або безготівкових розрахунків такими платниками податку.
Довідково: Загальнодоступний інформаційно –довідковий ресурс (категорія 109.03).
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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