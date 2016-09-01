Право на податкову знижку мають лише студенти вітчизняних закладів освіти

Платники податків, які навчаються за кордоном, права на податкову знижку у частині витрат у вигляді суми коштів, сплачених на користь закордонних закладів освіти, не мають.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що згідно з підпунктом 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.

Така сума не може перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року, що у 2015 році складала 1710 грн. (1218 грн. х 1,4 = 1705 грн.).

Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту –фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті (підпункт 166.4.1 п.166.4 ст.166 Кодексу).

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 ст.164 Кодексу (підпункт 166.4.2 п.166.4 ст.166 Кодексу).

Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування; платників податків та зборів; їх права та обов’язки; компетенцію контролюючих органів; повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (пункт 1.1 ст.1 Кодексу).

Враховуючи вищевикладене, платник податків, який навчається у декількох навчальних закладах України, за умови виконання усіх умов, передбачених Кодексом, має право скористатися податковою знижкою на навчання.

Докладніше - у підкатегорії 103.06.03 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ