Отримувати незаконне подвійне громадянство Румунії не потрібно: скасовано платню за оформлення довгострокових віз

Кабінет міністрів України зробив ще один крок до лібералізації візового режиму з країнами ЄС: таки затвердив угоду з Румунією про скасування плати за оформлення довгострокових віз.
Положення Угоди передбачають безоплатне оформлення довготермінових віз, які дають право громадянам України та громадянам Румунії на в’їзд до Румунії чи України відповідно з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в цих державах на строк більше 90 днів.
Згідно з постановою уряду №617 від 8 вересня, дана угода була розроблена за результатами українсько-румунського переговорного процесу з метою спрощення взаємних поїздок громадян та підписана 6 травня ц.р. в смт Солотвино (Закарпатська область).Джерело