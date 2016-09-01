Ми не отримали відповіді від СБУ по Шувалову, - Максим Бурбак

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
Ігор Буркут, політолог:
ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.
Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:
Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
У Хотинській районній лікарні за ініціативи ГО Координаційний штаб "Буковина - українському війську" відбудеться передача благодійної допомоги від Міжнародної асоціації підтримки України (керівник - Тарас Дурбак). Лікарі отримають дороговартісне медичне обладнання, передане Україні з-за кордону для лікування бійців АТО.
Вшанування пам’яті Георгія Гонгадзе та всіх загиблих журналістів на Центральній площі біля памятника Тарасові Шевченку. Проводить акцію правління Чернівецької обласної організації Національної спілки журналістів.
Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи», в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.
Ми не отримали відповіді від СБУ по Шувалову, - Максим Бурбак
Сьогодні, 10:25 / Коментарів: 0
СБУ не відреагувала на звернення народних депутатів від «Народного фронту» стосовно антиукраїнської діяльності російського пропагандиста Шувалова.
Про це сьогодні після візиту в СБУ повідомив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.
«Ми не отримали відповіді щодо порушення провадження по Шувалову. Жодного зареєстрованого провадження щодо цієї особи станом на сьогодні немає», - наголосив Максим Бурбак.
Він нагадав, що 5 вересня група депутатів від "Народного фронту" передала керівництву СБУ звернення щодо розслідування фактів антиукраїнської діяльності громадян Росії Солярової та Шувалова. Сьогодні збігає десять днів, відведених законодавством, на відповідь на депутатське звернення.
Максим Бурбак підкреслив, що нормою Кримінально-процесуального кодексу передбачається, що після звернення народних депутатів є 24 години щоб, або зареєструвати кримінальне провадження, або відмовити у такій реєстрації.
«Дивує, чому за заявою народних депутатів України, відповідно до чинних норм КПК, не було порушено кримінальне провадження. Адже ми бачимо, що за безпідставними заявами порушуються кримінальні провадження, наприклад, стосовно чинних членів Кабінету міністрів, зокрема, Авакова», - підкреслив Бурбак.
«Ми ще раз звертаємось до Президента України Петра Олексійовича Порошенка, щоб він взяв під особистий контроль розслідування даної справи. Це справа честі, гідності і обов’язку наших правоохоронних органів і, зокрема, СБУ, - побороти російську пропаганду в Україні», - наголосив Голова фракції «Народний фронт».