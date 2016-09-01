Ми не отримали відповіді від СБУ по Шувалову, - Максим Бурбак

СБУ не відреагувала на звернення народних депутатів від «Народного фронту» стосовно антиукраїнської діяльності російського пропагандиста Шувалова.Про це сьогодні після візиту в СБУ повідомив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.«Ми не отримали відповіді щодо порушення провадження по Шувалову. Жодного зареєстрованого провадження щодо цієї особи станом на сьогодні немає», - наголосив Максим Бурбак.Він нагадав, що 5 вересня група депутатів від "Народного фронту" передала керівництву СБУ звернення щодо розслідування фактів антиукраїнської діяльності громадян Росії Солярової та Шувалова. Сьогодні збігає десять днів, відведених законодавством, на відповідь на депутатське звернення.Максим Бурбак підкреслив, що нормою Кримінально-процесуального кодексу передбачається, що після звернення народних депутатів є 24 години щоб, або зареєструвати кримінальне провадження, або відмовити у такій реєстрації.«Дивує, чому за заявою народних депутатів України, відповідно до чинних норм КПК, не було порушено кримінальне провадження. Адже ми бачимо, що за безпідставними заявами порушуються кримінальні провадження, наприклад, стосовно чинних членів Кабінету міністрів, зокрема, Авакова», - підкреслив Бурбак.«Ми ще раз звертаємось до Президента України Петра Олексійовича Порошенка, щоб він взяв під особистий контроль розслідування даної справи. Це справа честі, гідності і обов’язку наших правоохоронних органів і, зокрема, СБУ, - побороти російську пропаганду в Україні», - наголосив Голова фракції «Народний фронт».