Яким буде цьогорічний XІ Фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини»?

З 22 по 1 листопада у Чернівецькому академічному музично-драматичному театрі ім. О. Кобилянської проходитиме XІ Фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини».
Про цьогорічні цікавинки фестивалю розповів директор муздрамтеатру Юрій Марчак.
«В минулому році ми говорили про те, що будемо пробувати розширювати наш фестиваль. Тому цього року у нас будуть моновистави і вистави для дітей», – каже Юрій Марчак.
Загалом під час комедійного фестивалю буде представлено 20 творчих робіт. Найбільше цікавинок буде 22 жовтня, у день відкриття фестивалю. Зокрема, о 12 год на сцені театру виступить Тернопільський театр ляльок. «О 14 год біля пам’ятника О. Кобилянської відкриття фестивалю і театр на ходулях (м. Львів). О 16 год на сцені Центрального палацу культури буде моновистава. А ввечері о 18.30 у нас будуть гості фестивалю – театр оперети», – зазначив Юрій Марчак.
У наступні дні фестивалю виступатимуть майже усі театри західного регіону, три з Києва та ще один з Румунії.
Джерело: http://chv.tv/