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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:49
04 січня

Берегометське приватне підприємство сплатить штраф за експортовані пиломатеріали

13:50
04 січня

Буковинця за рекет засуджено до 6 років за гратами

13:21
04 січня

Зміни у порядку оформлення і подання скарг платниками податків

13:20
04 січня

Спрощена система оподаткування – 2017

12:12
04 січня

До уваги буковинських підприємців! Сума єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

12:04
04 січня

Граничний розмір доходу для податкової соціальної пільги в 2017 році – 2240 грн.

12:02
04 січня

В активі Чернівців – 831,3 млн. грн. сплачених податків

10:51
04 січня

У автівці мешканця Герцаївщини митники виявили 435 пачок сигарет

10:39
04 січня

З 1 січня ще не запроваджено накопичувальну систему пенсійного страхування

17:17
03 січня

Чернівецькі митники виявили значну кількість незаконно переміщуваних тютюнових виробів

15:33
03 січня

До уваги роботодавців, голів ліквідаційних комісій підприємств та арбітражних керуючих

14:03
03 січня

4 та 5 січня у Чернівцях можливе зниження тиску в газових мережах

13:48
03 січня

Особливості кампанії декларування – 2017

13:43
03 січня

Змінено форму Податкової декларації з рентної плати

13:32
03 січня

УВАГА! У ЧЕРНІВЦЯХ ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ!

11:40
03 січня

Оплата населенням області житлово-комунальних послуг у листопаді 2016 року

10:45
03 січня

У Новий рік – із 1,7 мільярдами сплачених податків

14:41
30 грудня

Заробітна плата працівників області у листопаді становить 4 тисячі гривень

14:37
30 грудня

Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держбюджету в сумі, що перевищує 2 млрд.грн.

14:33
30 грудня

У якому випадку надають статус біженця

14:29
30 грудня

Вивчається попит на оренду

15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

Всі Новини »
Колонка автора

Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
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Що, Де, Коли
4 січня о 15.30
в Ратуші ( каб.202) відбудеться брифінг за результатами тендеру з визначення виконавців послуг з організації харчування учнів у школах міста.
5 січня о 12.00
5 січня о 12.00
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

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На Буковині грип гуляє. І директор Департаменту охорони здоров'я також

Сьогодні, 16:08 / Коментарів: 1
На Буковині грип гуляє. І директор Департаменту охорони здоров'я такожСитуація у Чернівецькій області з грипом і ГРВІ ще далека від стабільності. Епідемпороги перевищені у кілька разів. Тільки Кельменецький, Глибоцький і Сторожинецький райони поки що не перейшли межу захворювань.
На додачу до грипу типу А(H3N2) перед Новим роком маємо вже й пташиний грип у Чорториї.
Здавалося б у такий час мають бути мобілізовані всі сили й ресурси для боротьби з хворобою.
Але, як не дивно, саме у цей час директор Департаменту охорони здоров'я ОДА пані Андрієць взяла відпустку і за інсайдерською інформацією вона десь за кордоном.

На Буковині пташиний грип

Сьогодні, 14:17 / Коментарів: 0
На Буковині пташиний грипНапередодні Нового року на озерах Чорториї згинули лебеді. Вони щороку тут зимували. Було під 200 особин. Спочатку згинули 3 потім - 5, потім - 21. Тепер вже 25 красенів-шипунів.
Завдяки швидким і професійним діям наших надзвичайників-рятувальників та особисто директора Державного обласного центру МОЗ Наталії гопко вдалося діагностувати пташиний грип і вжити запобіжних заходів.
Ось, що розповідають спеціалісти:

Новорічна красуня

Вчора, 09:03 / Коментарів: 2
Новорічна красуняЩодня в соцмережах ми спостерігаєм за обуренням громади проти вирубки лісів, але потім чуєм, що новорічна ялинка не така пухнаста, чи не тієї висоти...
Пропоную на майбутнє підтримати встановлення на Соборній площі або штучної ялинки (яка буде закуплена один раз, але з подальшим використанням в багато років, адже грошей щороку на це виділяють не мало!!!!!) або висадити на звичному місці свою новорічну красуню.
Давайте разом збережем природу, що дарує нам життя!

Роман Скрипін зробив шокуючу заяву: я побачив справжнє обличчя української громади. Без прикрас. Воно жахливе. Воно дуже боягузливе

Сьогодні, 20:00 / Коментарів: 0
Роман Скрипін зробив шокуючу заяву: я побачив справжнє обличчя української громади. Без прикрас. Воно жахливе. Воно дуже боягузливеПрощаючись з Прагою, місто яке я безмежно обожнюю, в мені борються кілька почуттів. Чи маю я право зробити публічною інформацію про те, що відбувалося останньої доби?

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології

Сьогодні, 16:22 / Коментарів: 0
Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

На Рожнятівщині вийшов з підпілля 90-річний повстанець УПА.

Сьогодні, 14:33 / Коментарів: 0
На Рожнятівщині вийшов з підпілля 90-річний повстанець УПА.Мешканець Перегінська, що в Рожнятівському районі на Івано-Франківщині, колишній воїн УПА, прожив до 90 років у підпіллі, маючи вдома бункер.

На Буковині засуджено прикордонника за отримання 1400 євро хабаря

Сьогодні, 14:30 / Коментарів: 0
На Буковині засуджено прикордонника за отримання 1400 євро хабаряНабув чинності вирок Путильського районного суду стосовно молодшого інспектора Чернівецького прикордонного загону, який отримав хабара за сприяння в незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України.

СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

Сьогодні, 14:18 / Коментарів: 0
СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯУ тридцять його називали «українським Гайне» і «українським Надсоном». Його віршами освідчувалося в коханні два покоління — те, що виросло перед Першою світовою, і те, котре страшний 1918 рік застав на гімназійній лаві. (Цьому другому вдалося значною мірою розтектися «по чужих українах», і там, по Прагах і Мюнхенах, воно зберегло вірність своєму Поетові й до кінця днів співало на музичних вечірках улюблені «Айстри» — в цілковитій переконаності, що ліпшого поета Україна не родила).

Оксана Забужко. Несподіваний "подарунок" нам усім від Олександра Олеся

Сьогодні, 14:13 / Коментарів: 0
Оксана Забужко. Несподіваний "подарунок" нам усім від Олександра ОлесяЗ приводу сьогоднішнього "ґіньоля" на Ольшанському цвинтарі Праги: в тому, що практичний синоцьо вирішив поховати тата на тій самій цвинтарній ділянці, яку тато20 рр. оплачував, і викинув звідти останки татового улюбленого поета, можна добачити не тільки "ужас-ужас-ужас" - а й несподіваний "подарунок" нам усім від Олександра Олеся (якби це був хтось інший із Празької еміґрації, такий шум би не зчинився!).

Буковинця за рекет засуджено до 6 років за гратами

Сьогодні, 13:50 / Коментарів: 0
Буковинця за рекет засуджено до 6 років за гратамиАпеляційний суд Чернівецької області визнав винним 30-річного жителя Заставнівського району Чернівецької області у вчиненні, в складі організованої групи, злочинів, передбачених ч.4 ст.189 (вимагання) та ч.2,3 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

До уваги буковинських підприємців! Сума єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

Сьогодні, 12:12 / Коментарів: 0
До уваги буковинських підприємців! Сума єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 роціЗаконом України від 6 грудня 2016 року №1774-VIII внесено зміни щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Прикордонники Чернівецького загону затримали чоловіка за підробленим паспортом громадянина Угорщини

Сьогодні, 12:01 / Коментарів: 0
Прикордонники Чернівецького загону затримали чоловіка за підробленим паспортом громадянина УгорщиниВчора здійснюючи оформлення пасажів рейсу «Брешія (Італія) – Івано-Франківськ», що прибув до міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення «Івано-Франківськ» було затримано особу, що знаходилася в розшуку. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Теми Дня ТВА вівторок, 3.01.2017

Сьогодні, 11:57 / Коментарів: 0

У автівці мешканця Герцаївщини митники виявили 435 пачок сигарет

Сьогодні, 10:51 / Коментарів: 0
У автівці мешканця Герцаївщини митники виявили 435 пачок сигарет Як повідомлялося раніше, 3 січня у пункті пропуску «Порубне – Сірет» співробітниками Чернівецької митниці ДФС виявлено значну кількість тютюнових виробів вітчизняного виробництва, що призначалися для незаконного переміщення через митний кордон України. Про це повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.

Які права мають чоловік та жінка, які проживають у незареєстрованому шлюбі

Сьогодні, 10:44 / Коментарів: 0
Які права мають чоловік та жінка, які проживають у незареєстрованому шлюбіМи з моїм чоловіком проживаємо разом вже більше 7 років, але до цих пір так і не узаконили своїх відносин. Однак всюди, як доказ того, що ми живемо однією сім’єю, вимагають штамп у паспорті або довідку з РАЦСу. Порадьте будь-ласка чи можна якось в рамках закону довести, що я з чоловіком є однією сім’єю.
Коментар міністра юстиції:

Полторак розповів яке угрупування росіян протистоїть українській армії на Донбасі

Сьогодні, 09:46 / Коментарів: 0
Полторак розповів яке угрупування росіян протистоїть українській армії на ДонбасіОчільник оборонного відомства Степан Полторак у ході інтерв’ю розповів журналістам про озброєння та чисельність російського військового контингенту, який протистоїть українській армії на Сході України, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».

В Чехії примусово ексгумували рештки відомого українського письменника Олександра Олеся

Сьогодні, 09:35 / Коментарів: 1
В Чехії примусово ексгумували рештки відомого українського письменника Олександра Олеся У могилі українця збираються поховати іншу людину.

У загиблих лебедів на Буковині підтвердився пташиний грип

Вчора, 15:39 / Коментарів: 0
У загиблих лебедів на Буковині підтвердився пташиний грипПташиний грип підтвeрдився у загиблих лeбeдів у Чорториї. На озeрах - карантин, 3 км зона спостeрeжeння, 10 км зона нагляду.

"Інтер" зникне з екранів багатьох українців з 11 січня

Вчора, 15:17 / Коментарів: 0
"Інтер" зникне з екранів багатьох українців з 11 січняПровайдер кабельного телебачення "Ланет" заявив, що компанії не вдалося досягти домовленості з Inter Media Group, відтак з 11 січня буде припинено трансляцію телеканалів "Інтер", НТН, К1, К2, "Мега", "Піксель", Zoom, "Enter-фільм", "Інтер +". Новину передають Патріоти України.

Популярна українська ведуча зустріла Новий рік з Путіним і росіянами

Вчора, 14:47 / Коментарів: 0
Популярна українська ведуча зустріла Новий рік з Путіним і росіянамиАлла Ковальчук, ведуча передачі "Все буде смачно", що виходить на телеканалі СТБ, вирішила Новий рік зустріти під привітання президента Росії Володимира Путіна.

Відповідне відео опублікував на своєму Youtube-каналі ресурс "Кременчуг Today".

Суд вирішить долю буковинця, який за одну ніч вкрав два авто

Вчора, 13:51 / Коментарів: 0
Суд вирішить долю буковинця, який за одну ніч вкрав два автоСторожинецька місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно 21-річного буковинця, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 та ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, за кваліфікуючою ознакою – вчинене повторно). Про це інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Вже в новому році на Буковині сталося 9 пожеж, 1 особа загинула

Вчора, 13:41 / Коментарів: 0
Вже в новому році на Буковині сталося 9 пожеж, 1 особа загинула2 січня у с. Подвір’ївка Кельменецького району виникла пожежа у житловому будинку, де проживав 87-річний чоловік. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

На Буковині мікроавтобус зіштовхнувся з поїздом «Чернівці-Київ»

Вчора, 13:36 / Коментарів: 0
На Буковині мікроавтобус зіштовхнувся з поїздом «Чернівці-Київ»Ввечері 31 грудня в с. Магала Новоселицького району на регульованому залізничному переїзді сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій мікроавтобуса «Мереседес-Спринтер», ігноруючи сигнали світлофора та намагаючись проїхати повз шлагбаум, виїхав на залізничний переїзд, внаслідок чого допустив зіткнення автомобіля з пасажирським поїздом «Чернівці-Київ».

Більше ніж півмільярда гривень отримають з Державного бюджету об’єднані громади Чернівецької області

Вчора, 11:39 / Коментарів: 0
Більше ніж півмільярда гривень отримають з Державного бюджету об’єднані громади Чернівецької областіЗакон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» у додатку 6 передбачив розмір міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів. Згідно цього додатку 16 ОТГ нашої області отримають:

До уваги буковинців! Соціальні стандарти 2017 року

Вчора, 10:51 / Коментарів: 0
До уваги буковинців! Соціальні стандарти 2017 рокуЧернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 1 січня 2017 року Законом України від 21.12.2016 №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (далі – Закон №1801) встановлено такі соціальні стандарти:

Українській армії чернівчани перерахували 134 млн. грн.

Вчора, 10:47 / Коментарів: 0
Українській армії чернівчани перерахували 134 млн. грн.Заради миру та збереження територіальної цілісності держави із початку введення військового збору чернівчани сплатили 134 млн. грн.
Упродовж 2016-го року мешканці столиці Буковини перерахували 65,5 млн. грн. стратегічного податку, що на 14,1 млн. грн. більше показників 2015-го року - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Таємне знання про Трипілля

Вчора, 10:44 / Коментарів: 0
Таємне знання про ТрипілляЩе до виникнення Київської Русі, населення якої ми вважаємо своїми головними предками, на території України і ряду наших країн-сусідів існувала таємнича культура Кукутені. Пізніше вона отримала ще одну назву – Трипільська культура. Однак достеменно відомо про цей загадковий народ вкрай мало. Але все ж, після тривалих досліджень, археологи змогли пролити трохи світла і відповісти на питання: «Трипільці – ким вони були?»

Історія знахідки
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