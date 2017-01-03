Берегометське приватне підприємство сплатить штраф за експортовані пиломатеріали

Сьогодні, 16:08 / Коментарів: 1
Ситуація у Чернівецькій області з грипом і ГРВІ ще далека від стабільності. Епідемпороги перевищені у кілька разів. Тільки Кельменецький, Глибоцький і Сторожинецький райони поки що не перейшли межу захворювань.
На додачу до грипу типу А(H3N2) перед Новим роком маємо вже й пташиний грип у Чорториї.
Здавалося б у такий час мають бути мобілізовані всі сили й ресурси для боротьби з хворобою.
Але, як не дивно, саме у цей час директор Департаменту охорони здоров'я ОДА пані Андрієць взяла відпустку і за інсайдерською інформацією вона десь за кордоном.
Сьогодні, 14:17 / Коментарів: 0
Напередодні Нового року на озерах Чорториї згинули лебеді. Вони щороку тут зимували. Було під 200 особин. Спочатку згинули 3 потім - 5, потім - 21. Тепер вже 25 красенів-шипунів.
Завдяки швидким і професійним діям наших надзвичайників-рятувальників та особисто директора Державного обласного центру МОЗ Наталії гопко вдалося діагностувати пташиний грип і вжити запобіжних заходів.
Ось, що розповідають спеціалісти:
Вчора, 09:03 / Коментарів: 2
Щодня в соцмережах ми спостерігаєм за обуренням громади проти вирубки лісів, але потім чуєм, що новорічна ялинка не така пухнаста, чи не тієї висоти...
Пропоную на майбутнє підтримати встановлення на Соборній площі або штучної ялинки (яка буде закуплена один раз, але з подальшим використанням в багато років, адже грошей щороку на це виділяють не мало!!!!!) або висадити на звичному місці свою новорічну красуню.
Давайте разом збережем природу, що дарує нам життя!
Сьогодні, 20:00 / Коментарів: 0
Прощаючись з Прагою, місто яке я безмежно обожнюю, в мені борються кілька почуттів. Чи маю я право зробити публічною інформацію про те, що відбувалося останньої доби?
Сьогодні, 16:22 / Коментарів: 0
Скандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.
Сьогодні, 14:33 / Коментарів: 0
Мешканець Перегінська, що в Рожнятівському районі на Івано-Франківщині, колишній воїн УПА, прожив до 90 років у підпіллі, маючи вдома бункер.
Сьогодні, 14:30 / Коментарів: 0
Набув чинності вирок Путильського районного суду стосовно молодшого інспектора Чернівецького прикордонного загону, який отримав хабара за сприяння в незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України.
Сьогодні, 14:18 / Коментарів: 0
У тридцять його називали «українським Гайне» і «українським Надсоном». Його віршами освідчувалося в коханні два покоління — те, що виросло перед Першою світовою, і те, котре страшний 1918 рік застав на гімназійній лаві. (Цьому другому вдалося значною мірою розтектися «по чужих українах», і там, по Прагах і Мюнхенах, воно зберегло вірність своєму Поетові й до кінця днів співало на музичних вечірках улюблені «Айстри» — в цілковитій переконаності, що ліпшого поета Україна не родила).
Сьогодні, 14:13 / Коментарів: 0
З приводу сьогоднішнього "ґіньоля" на Ольшанському цвинтарі Праги: в тому, що практичний синоцьо вирішив поховати тата на тій самій цвинтарній ділянці, яку тато20 рр. оплачував, і викинув звідти останки татового улюбленого поета, можна добачити не тільки "ужас-ужас-ужас" - а й несподіваний "подарунок" нам усім від Олександра Олеся (якби це був хтось інший із Празької еміґрації, такий шум би не зчинився!).
Сьогодні, 13:50 / Коментарів: 0
Апеляційний суд Чернівецької області визнав винним 30-річного жителя Заставнівського району Чернівецької області у вчиненні, в складі організованої групи, злочинів, передбачених ч.4 ст.189 (вимагання) та ч.2,3 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Сьогодні, 12:12 / Коментарів: 0
Законом України від 6 грудня 2016 року №1774-VIII внесено зміни щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність.
Сьогодні, 12:01 / Коментарів: 0
Вчора здійснюючи оформлення пасажів рейсу «Брешія (Італія) – Івано-Франківськ», що прибув до міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення «Івано-Франківськ» було затримано особу, що знаходилася в розшуку. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Сьогодні, 11:57 / Коментарів: 0
Сьогодні, 10:51 / Коментарів: 0
Як повідомлялося раніше, 3 січня у пункті пропуску «Порубне – Сірет» співробітниками Чернівецької митниці ДФС виявлено значну кількість тютюнових виробів вітчизняного виробництва, що призначалися для незаконного переміщення через митний кордон України. Про це повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.
Сьогодні, 10:44 / Коментарів: 0
Ми з моїм чоловіком проживаємо разом вже більше 7 років, але до цих пір так і не узаконили своїх відносин. Однак всюди, як доказ того, що ми живемо однією сім’єю, вимагають штамп у паспорті або довідку з РАЦСу. Порадьте будь-ласка чи можна якось в рамках закону довести, що я з чоловіком є однією сім’єю.
Коментар міністра юстиції:
Сьогодні, 09:46 / Коментарів: 0
Очільник оборонного відомства Степан Полторак у ході інтерв’ю розповів журналістам про озброєння та чисельність російського військового контингенту, який протистоїть українській армії на Сході України, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».
Сьогодні, 09:35 / Коментарів: 1
У могилі українця збираються поховати іншу людину.
Вчора, 15:39 / Коментарів: 0
Пташиний грип підтвeрдився у загиблих лeбeдів у Чорториї. На озeрах - карантин, 3 км зона спостeрeжeння, 10 км зона нагляду.
Вчора, 15:17 / Коментарів: 0
Провайдер кабельного телебачення "Ланет" заявив, що компанії не вдалося досягти домовленості з Inter Media Group, відтак з 11 січня буде припинено трансляцію телеканалів "Інтер", НТН, К1, К2, "Мега", "Піксель", Zoom, "Enter-фільм", "Інтер +". Новину передають Патріоти України.
Вчора, 14:47 / Коментарів: 0
Алла Ковальчук, ведуча передачі "Все буде смачно", що виходить на телеканалі СТБ, вирішила Новий рік зустріти під привітання президента Росії Володимира Путіна.
Відповідне відео опублікував на своєму Youtube-каналі ресурс "Кременчуг Today".
Вчора, 13:51 / Коментарів: 0
Сторожинецька місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно 21-річного буковинця, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 та ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, за кваліфікуючою ознакою – вчинене повторно). Про це інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Вчора, 13:41 / Коментарів: 0
2 січня у с. Подвір’ївка Кельменецького району виникла пожежа у житловому будинку, де проживав 87-річний чоловік. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Вчора, 13:36 / Коментарів: 0
Ввечері 31 грудня в с. Магала Новоселицького району на регульованому залізничному переїзді сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій мікроавтобуса «Мереседес-Спринтер», ігноруючи сигнали світлофора та намагаючись проїхати повз шлагбаум, виїхав на залізничний переїзд, внаслідок чого допустив зіткнення автомобіля з пасажирським поїздом «Чернівці-Київ».
Вчора, 11:39 / Коментарів: 0
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» у додатку 6 передбачив розмір міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів. Згідно цього додатку 16 ОТГ нашої області отримають:
Вчора, 10:51 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 1 січня 2017 року Законом України від 21.12.2016 №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (далі – Закон №1801) встановлено такі соціальні стандарти:
Вчора, 10:47 / Коментарів: 0
Заради миру та збереження територіальної цілісності держави із початку введення військового збору чернівчани сплатили 134 млн. грн.
Упродовж 2016-го року мешканці столиці Буковини перерахували 65,5 млн. грн. стратегічного податку, що на 14,1 млн. грн. більше показників 2015-го року - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Вчора, 10:44 / Коментарів: 0
Ще до виникнення Київської Русі, населення якої ми вважаємо своїми головними предками, на території України і ряду наших країн-сусідів існувала таємнича культура Кукутені. Пізніше вона отримала ще одну назву – Трипільська культура. Однак достеменно відомо про цей загадковий народ вкрай мало. Але все ж, після тривалих досліджень, археологи змогли пролити трохи світла і відповісти на питання: «Трипільці – ким вони були?»Історія знахідки